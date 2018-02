Dit zijn ze dan: de nieuwe Arriva-incheckpalen

Ze zijn er: de nieuwe Arriva-incheckpalen. Waarschijnlijk een verademing voor veel treinreizigers. Want eigen 'onderzoek' leert: ze zijn sneller, duidelijker en het geluid is luider.

Op station Groningen Europapark werden maandag de eerste nieuwe palen geplaatst: in april moeten alle 29 Groningse Arriva-stations 'om' zijn.





Klachten

'We kregen nogal eens klachten van reizigers over onze oude incheckpalen', zegt woordvoerder Joyce de Vries van Arriva.

'Mede daarom vervangen we ze allemaal. Wat ook meespeelt, is dat we ons met deze palen klaarmaken voor andere betaalvormen in het OV. Bijvoorbeeld voor contactloos betalen met betaalpassen, maar ook voor buitenlandse OV-chipkaarten.'

Rood

Volgens De Vries loopt Arriva het kwaliteitsverschil met de NS-paaltjes op deze manier in. Ook zijn ze rood, in de kleur van de regionale treinen. Totdat de treinen van Arriva in 2020 een nieuw kleurtje krijgen: die worden dan groen. En de incheckpaaltjes? Die waarschijnlijk ook.

