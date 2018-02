Deel dit artikel:











Commissie: internationalisering RUG is goed, Yantai-plannen niet (Foto: Bri Bri en Bert Kaufmann/Flickr)

De commissie die moest oordelen over de RUG-uitbreiding naar het Chinese Yantai, is een voorstander van internationalisering. 'Maar we zien te weinig meerwaarde in een branchecampus.'

Dat concludeert de commissie 'UGY' op basis van het niet doorgaan van de Chinese universiteitsplannen van de RUG. Hoofdmoot is het ontbreken van een solide begroting. 'De begroting voor de eerste vijf jaar is alleen sluitend met een forse investering van de lokale overheid. Dit baart de Yantai-commissie van de universiteitsraad zorgen, omdat de vergoedingen die terugvloeien naar de Groningse universiteit onder druk komen te staan.' Veel tijd, weinig draagvlak De commissie presenteerde dinsdag haar bevindingen. Uit het rapport valt ook op te maken dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen jaren veel tijd en geld heeft besteed aan een plan van dat vanaf het begin onvoldoende draagvlak had. Geen publiek geld RUG-woordvoerder Jorien Bakker zei na het afketsen van de plannen eind januari, dat het project in totaal 3.1 miljoen euro heeft gekost. Dit zijn vooral personeelskosten. De miljoenen bestaan volgens haar uit eigen middelen zoals fondsen, en niet uit publiek geld. Lees ook: - RUG-bestuurder Poppema zwijgt nog over afblazen campus China

- Pijlman: 'Late afblazen China-plannen RUG slecht voor heel Nederland'

- Definitief: RUG schrapt plan voor campus Yantai