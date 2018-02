Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een grote stap dichterbij

De bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog is een flinke stap dichterbij. De provincie steekt vijf miljoen euro in het project. Eerder besloot de gemeente De Marne al een miljoen euro mee te betalen aan de plannen.

In Lauwersoog moet een Werelderfgoedcentrum verrijzen met daarbij onder meer een hotel en een natuurschool. De bedoeling is dat ook het zeehondencentrum Pieterburen er een plek krijgt. De camping en verschillende andere ondernemers zijn ook betrokken bij de plannen.

Miljoen bezoekers

De Waddenzee is sinds 2011 Werelderfgoed. Met de bouw van het centrum kan die status worden vermarkt. De initiatiefnemers houden rekening met meer dan een miljoen bezoekers per jaar.

Met het geld van de provincie is de bouw weliswaar een flinke stap dichterbij, maar de financiering is nog niet helemaal rond. 'Er is nog een gat van 9,6 miljoen euro', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie).

Waddenfonds

Het Waddenfonds wordt gevraagd om die resterende miljoenen voor haar rekening te nemen. Staghouwer is zelf notabene voorzitter van het Waddenfonds. Toch is het volgens hem nog niet rond.

'Het Waddenfonds is van Groningen, Friesland en Noord-Holland samen', zegt hij. 'Het klinkt dus heel makkelijk, maar dat is geen gelopen race. Toch zijn de plannen wel ongelooflijk goed. Dus die kunnen ook goed ingediend worden. En er is Friesland en Noord-Holland wel steun voor het plan. Maar dat wil niet zeggen dat het al rond is.'

In 2020 open?

Naar verwachting neemt het Waddenfonds in maart of april een besluit over de resterende miljoenen. Als alles rond komt, dan kan de eerste schop volgend jaar de grond in en kan het Werelderfgoedcentrum in 2020 de deuren openen.

