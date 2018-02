Groninger gemeenten lopen voor op schema met huisvesting statushouders

De gemeenten in Groningen lopen gezamenlijk voor op schema met de huisvesting van statushouders. Alleen de gemeenten Haren, De Marne en Loppersum hebben nog een achterstand weg te werken over 2017.

Momenteel lopen de gemeenten 183 personen voor op schema. Terwijl er vorig jaar rond deze tijd nog een achterstand was van bijna 350 mensen. In totaal hebben 1319 statushouders het afgelopen jaar een huurwoning toegewezen gekregen in een van de Groninger gemeenten.

Inhaalslag

Met name Stadskanaal heeft een flinke inhaalslag gemaakt. Die gemeente kampte eerst met een achterstand van dertig statushouders, maar loopt nu alweer voor op schema. De taakstelling voor de eerste helft van dit jaar is daar al gehaald. Datzelfde geldt voor Winsum en Appingedam.

'Het is goed nieuws dat we nu deze voorsprong hebben', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Het is ook niet zo raar dat we eerst achter liepen, want er kwamen gewoon erg veel mensen naar Nederland. Dat is nu minder. En er is met man en macht aan de achterstand gewerkt door de corporaties en de gemeenten.'

Haren niet goed genoeg

De drie gemeenten die nog wel achter lopen hebben een brief gekregen van de provincie waarin zij daar op worden gewezen. 'In Loppersum is de achterstand deels te verklaren door de versterkingsopgave', zegt Eikenaar. 'De Marne heeft slechts een heel kleine achterstand. Haren moet er nog wel echt harder aan gaan trekken.'

De eerste helft van dit jaar moeten de gemeenten nog voor 266 statushouders een woning regelen.

