Voetbalclub krijgt financiële bijdrage van gemeente Delfzijl

Voetbalvereniging WEO in Woldendorp krijgt 256.000 euro van de gemeente Delfzijl om de kleedkamers op het sportpark aan te pakken. De voetbalvereniging draagt zelf 35.000 euro bij aan het plan..

Het sportpark waar WEO speelt, is een waardevolle voorziening voor Woldendorp en omgeving De accommodaties op het park willen we daarom op een goed niveau houden. Positief is dat de vereniging zelf ook de handen uit de mouwen wil steken', zegt wethouder Jan Menninga.

Sociale functie

De voetbalvereniging in Woldendorp telt 120 leden. Daarnaast wordt een groot aantal recreatieve activiteiten voor de leden georganiseerd. De sociale functie van de vereniging voor Woldendorp is groot.

Ook maakt het Dollard College, locatie Woldendorp, met ruim 320 leerlingen maakt gebruik van de accommodatie.

