Koeman tot en met 2022 bondscoach van Oranje (update)

Ronald Koeman heeft zijn contract getekend bij de KNVB. De 54-jarige voetbaltrainer is met onmiddellijke ingang de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij blijft voor vier jaar verbonden aan Oranje, tot en met het WK van 2022.

Dat Koeman de nieuwe bondscoach zou worden was een publiek geheim. De oud-speler van FC Groningen werd eerder dit seizoen ontslagen als trainer van Premier League-club Everton.

'Superblij'

'Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de ambitie heb bondscoach te worden', zei hij dinsdag tijdens een drukbezochte persconferentie in Zeist. 'Ik ben echt superblij en vind het een absolute eer om coach van Oranje te zijn.'

Verdeeldheid over de kans op succes

De kijkers en luisteraars van RTV Noord zijn verdeeld over de kansen van Koeman om met het Nederlands Elftal terug te keren aan de top. In ons Lopend Vuur vrijdag was 58 procent positief over de kansen daarop, 42 procent niet.

Twee eindtoernooien gemist

Oranje miste plaatsing voor het EK van 2016 en het WK van 2018. De KNVB hoopt dat Koeman het Nederlands Elftal weer terugbrengt naar de top en plaatsing voor het EK 2020 en het WK 2022 afdwingt.

'Nederland hoort op een eindtoernooi'

'Ik zie zeker toekomst', aldus Koeman. 'Anders was ik niet aan deze uitdaging begonnen. We hebben misschien wel niet meer de beste spelers, maar dat wil niet zeggen dat we geen goed team kunnen formeren. Nederland hoort nog steeds op een eindtoernooi.'

