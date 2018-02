CdK over situatie Stadskanaal: 'Natuurlijk maak ik mij zorgen'

De ontwikkelingen op het gemeentehuis van Stadskanaal rond burgemeester Baukje Galama worden met belangstelling gevolgd op het provinciehuis. 'Natuurlijk maak ik me zorgen', reageert commissaris van de Koning René Paas bij navraag.

In Stadskanaal heeft burgemeester Baukje Galama zich afgelopen week ziek gemeld. Dit gebeurde na afloop van een raadsvergadering. Tijdens die raadsvergadering ontstond onenigheid tussen de meerderheid van de raad en Galama over het indienen van een motie.

Galama betwistte de rechtsgeldigheid van die motie, waarop er een conflict ontstond. Tijdens een schorsing liep Galama weg en keerde ze niet meer terug. Ze heeft nu op medisch advies rust genomen. Voor hoe lang is niet bekend.

Botsing

In november vorig jaar kwam Galama ook al in botsing met de raad. Toen verweet de SP haar een gebrek aan respect. Daarna volgen er verschillende verzoeningsgesprekken en een mea culpa van de burgemeester. Maar nu staan de verhoudingen dus wederom op scherp.

Naast Galama, zijn ook wethouders Peter Gelling (Gemeentebelangen) en Goziena Brongers (CDA) ziek. De twee zijn al langer uit de running. Voor laatstgenoemde is nu tijdelijk een vervanger gevonden in Jan Bessembinders, maar zijn termijn loopt deze maand af. Hij is namelijk voor een periode van zestien weken benoemd.

Niet optimaal

Feit is dat het college van burgemeester en wethouders in Stadskanaal momenteel verre van optimaal kan functioneren. Tegenover RTV Noord gaven verschillende raadsleden al aan over een eventuele waarnemend burgemeester na te denken die de taken van Galama kan overnemen.

Zo ver wil commissaris van de Koning René Paas niet gaan. 'In mijn ogen is er een burgemeester, alleen is die ziek', zegt Paas. 'Een waarnemer lijkt me dan niet passend.'

Dokter niet gesproken

Paas houdt zich verder op de vlakte. Op de vraag of er in Stadskanaal meer aan de hand lijkt te zijn dan een eenvoudig griepje, antwoordt de commissaris: 'Ik heb de dokter niet gesproken, dus dat weet ik niet.'

'Ik lees de berichtgeving op de website van RTV Noord', besluit de commissaris. 'Maar er is geen beroep op mij gedaan.'

