Stadjers vier jaar de cel in voor woningoverval

Twee mannen van 38 en 41 jaar uit de stad Groningen zijn veroordeeld tot vier jaar cel voor een woningoverval in Peize. Bij de overval werd vorig jaar juli veel geweld gebruikt tegen een echtpaar en hun zoon.

Voor ze naar bed gingen, had de vader gecontroleerd of de ramen van het huis dicht zaten. Toch vergat hij er één: het badkamerraam stond nog op een kier. Uitgerekend daardoor kwamen de overvallers binnen. Het waren er minstens drie volgens het gezin.

Onder de dekens

De vader schrok middenin de nacht wakker toen iemand plotseling een hand op zijn mond legde. Zijn vrouw werd wakker omdat het licht in de slaapkamer opeens aanging. Toen ze haar man vroeg waarom hij dat midden in de nacht aan deed, zag ze twee mannen bij hun bed staan en wist ze dat het foute boel was. Zij werd onder de dekens gedrukt door de ene, terwijl de andere haar man besprong en dreigde hem dood te schieten.

Hun zoon werd in zijn eigen kamer mishandeld. Hij kreeg vuistslagen in het gezicht en liep letsel op aan zijn voet. De daders gingen er met een buit van zestig euro vandoor.

Schadevergoeding

De rechtbank noemde de overval een ernstig feit, waarbij de gezinsleden willekeurig gekozen slachtoffers lijken. De moeder en zoon hebben in totaal recht op bijna 2000 euro schadevergoeding. Die moeten de Groningers betalen, oordeelde de rechtbank.

Zoektocht in Assen

De mannen werden na een lange achtervolging tussen Vries en Assen in de Asser wijk Peelo aangehouden. Daar kregen ze een auto-ongeluk. Agenten zagen daarna drie mannen wegrennen. De mannen van 38 en 41 werden dezelfde nacht aangehouden na een zoektocht van de politie door de wijk. De derde werd later opgepakt en moet nog voor de rechter verschijnen.

Geen verklaring

Van de 41-jarige Stadjer werden dna-sporen gevonden in de vluchtauto en op een koord van een hoodie die in het huis van de slachtoffers achterbleef. Hij wilde niks verklaren over de overval. Ook weigerde hij uit te leggen hoe hij midden in de nacht in de Asser wijk Peelo terechtkwam.

Dat hij bij de politie en tijdens de rechtszaak heeft gezwegen, legt de rechtbank in zijn nadeel uit, omdat het om sporen gaan die volgens de rechtbank schreeuwen om een verklaring. De jongste Groninger wilde tijdens de rechtszaak alleen zeggen dat hij in de vluchtauto had gezeten, maar verder zweeg hij. Ook dat werkt volgens de rechtbank in zijn nadeel.

Een jaar langer zitten

Beide mannen zijn eerder veroordeeld voor een woningoverval. De oudste van de twee kwam in maart vorig jaar vervroegd vrij nadat hij tweederde van zijn straf voor een eerdere overval had uitgezeten. De rechtbank bepaalde dat hij het laatste deel van die oude straf, één jaar cel, nu ook moet uitzitten.

