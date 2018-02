Zorgen bij provincie: 'Is Groningen straks nog wel ons thuis?'

De provincie maakt zich grote zorgen over de vele sloop- en nieuwbouwadviezen die bij de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied worden afgegeven.

'In sommige dorpen wordt zestig tot tachtig procent van de gebouwen nieuwbouw', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dat vinden we erg zorgelijk.'

In 't Zandt ontstond afgelopen weekend onrust over een pand dat gesloopt zou worden. Enkele tientallen demonstranten konden maandag voorlopig voorkomen dat het karakteristieke pand al tegen de vlakte zou gaan.

Thuis-gevoel

Gräper snapt de onrust bij de bewoners. 'Ik maak me hier bijna elke dag grote zorgen over', zegt ze. 'Er gaat veel veranderen en dan wordt het ingewikkelder om dat thuis-gevoel te behouden.'

Om te voorkomen dat erfgoed gesloopt wordt, maken de gemeenten nu een lijst met karakteristieke en beeldbepalende panden. Juist het pand in 't Zandt waar zo veel over te doen is, stond niet op de lijst. Maar alle woningen op die lijst zetten, is volgens Gräper ook geen oplossing.

Wanneer houdt het op?

'Ik denk niet dat dit om dit ene pand in 't Zandt gaat, maar om het gevoel eromheen', zegt Gräper. 'Het roept onzekerheid op. Wat komt er nog meer? Wanneer houdt het op? Wanneer voel je je hier niet meer thuis?'

Een panklare oplossing heeft de D66-politica niet. 'We moeten met elkaar bedenken hoe dat toekomstperspectief er uit gaat zien.' Maar daar moet volgens Gräper nog wel een lange weg voor worden bewandeld.

Ik lig er wakker van

'Ik lig daar zelf wel eens wakker van', zegt Gräper. 'Want de urgentie is hoog. Het is aan ons om snel met perspectief te komen, maar ik ben ook bang dat we dat niet snel genoeg hebben. En zolang er geen perspectief is, wordt elk gesloopt pand een bedreiging voor ons thuis-gevoel.'

Sloop of versterking, de vraag rijst of Groningen na die hele operatie Groningen nog wel is. Want het lijkt een gegeven dat Groningen gaat veranderen. Maar volgens Gräper is het belangrijker dat Groningen in ieder geval 'thuis blijft'. 'En je thuis verandert door de jaren heen, maar het blijft je thuis.'

