Ruim dertig inbraken in Stadskanaal: 'Mensen zijn alerter geworden'

Inbrekers wisten Stadskanaal de afgelopen maanden goed te vinden: de laatste drie maanden van vorig jaar werden er 33 inbraken gepleegd. Ook waren er nog acht mislukte pogingen.

Voor wijkagent René Koerts aanleiding om actie te ondernemen. Komende maandag vindt er een zogenoemde 'witte voetjesactie' plaats in de Vogelwijk. 'We gaan met de gemeente de huizen langs om mensen bewust te maken van de risico's op inbraak.'

Donkere dagen

Tijdens het bezoek worden tips gegeven. 'Brandt er 's avonds licht? Staan er nog ergens ramen open? Dat soort zaken', legt Koerts uit.

De inbraken van de laatste maanden zijn volgens de wijkagent deels te verklaren door de donkere maanden. 'Dan loopt het altijd een beetje op. Het is vroeg donker en daar maakt het dievengilde toch gebruik van.'

Raam inslaan

Landelijk vinden er volgens Koerts zo'n 175 inbraken per dag plaats. 'Maar dat kan in deze periode wel oplopen tot 600 per dag.'

De dieven komen op allerlei manieren binnen, volgens de wijkagent. 'Ze breken een slot open, slaan een raam in of sluipen naar binnen.'

Alerter

Wie er achter de inbraken in Stadskanaal zit of zitten, weet Koerts nog niet. 'Het is anders dan vroeger, toen de dieven uit de omgeving kwamen. Je hebt tegenwoordig ook mobiel banditisme. Mensen plegen een inbraak en rijden terug naar de andere kant van het land.'

De inbraken in 'Knoal' zorgt ervoor dat mensen alerter zijn, merkt de wijkagent. 'Het heeft ook best wel impact. Je hebt onbekenden in je huis gehad. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.'

