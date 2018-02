Blessure Ludovit Reis 'lijkt mee te vallen'

De blessure van de 17-jarige FC Groningen-middenvelder Ludovit Reis 'lijkt mee te vallen'.

Dat zegt FC Groningen-trainer Ernest Faber in de rubriek 'Vraag het Faber' op de website van de club.

Reis viel vrijdagavond in de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse (2-0) uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Maar Faber vertelt dat het 'naar omstandigheden goed gaat'.

Fietsen

'De knie is relatief rustig. We zijn weer een beetje aan het opstarten. Hij is aan het fietsen, kijken hoe de knie reageert. En vandaar uit gaan ze eventueel nog verder onderzoeken doen. Hij heeft nog wel wat pijn, maar we moeten de komende dagen afwachten wat het precies is.'

