Deel dit artikel:











Auto vat vlam in Zuurdijk (Foto: De Vries Media)

Aan de Ewer in Zuurdijk staat momenteel een auto in brand. De auto staat vlak bij een landbouwschuur en het vuur dreigt over te slaan.

De brandweer is aanwezig om het vuur te blussen. De rookwolken die bij de brand vrij komen worden tot in de wijde omgeving waargenomen. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden.