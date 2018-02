Deel dit artikel:











Auto vat vlam in Zuurdijk (update) (Foto: De Vries Media)

Aan de Ewer in Zuurdijk is dinsdagmiddag een auto uitgebrand. De auto stond vlak bij een landbouwschuur en het vuur dreigde even over te slaan.

De rookwolken die bij de brand vrij kwamen, waren tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft het vuur met meerdere voertuigen bestreden. Schuur Even leek het erop dat ook de schuur vlam had gevat, maar dat viel uiteindelijk mee. 'De schuur heeft even gebrand, maar we konden erger voorkomen. De auto is wel volledig uitgebrand', aldus woordvoerder Johan Bosklopper. Of er bij de brand ook asbest is vrijgekomen, is niet bekend.