Deel dit artikel:











Buren slaan alarm vanwege pan op het vuur (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Alerte buren hebben dinsdagmiddag voorkomen dat een woning aan de Idastraat in Groningen in vlammen is opgegaan.

Er stond een pannetje op het vuur terwijl de bewoonster niet thuis was. De rookmelder ging af, waarna de buren alarm sloegen. De brandweer heeft twee honden uit huis gehaald. De woning is geventileerd.