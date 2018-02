Deel dit artikel:











'Komt 'ie er wel, of komt 'ie er niet?' Een gevulde tafel tijdens Noord Vandaag (Foto: RTV Noord)

Het wordt vannacht de koudste nacht tot nu toe deze winter. In Noordlaren wordt (ijs)koortsachtig gewerkt aan een ijsvloer. Grote vraag: komt 'ie er wel of komt 'ie er niet: de marathon? Dat en meer in Noord Vandaag.

1. De ijsmeesters

Ronald bekijkt met de ijsmeesters van Noordlaren de stand van zaken. Krijgen we deze week een marathon? Misschien vrijdag wel?

2. Wat is er nou gebeurd in Oude Pekela? Hoe kan het dat een man ongezien zeven kinderen lastigvalt in een openbare ruimte in Oude Pekela? Wat is er nou precies gebeurd?

3. Stinkende huisdieren Stinkt jouw mooie rode kater ook zo uit de bek? Heb je d'r weleens aan gedacht om zijn tanden te poetsen?

4. Kamperen in de min Het wordt vannacht de koudste nacht. Maar er zijn mensen die nu gaan kamperen. Ronald zoekt ze op.

5. Moi Musk? Een nieuwe campagne van Top Dutch om een Tesla fabriek naar het noorden te krijgen. Maar of Elon Musk daar aandacht voor heeft? Bart laat zien waar Musk vandaag mee bezig was.

Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag boven dit artikel.