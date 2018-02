Schip vliegt in brand: 'Het was behoorlijk heftig' (update)

Aan de Industrieweg in Zuidbroek is dinsdag aan het begin van de avond een schip in brand gevlogen. Drie mensen hebben rook binnengekregen.

Zij zijn gecontroleerd in een ambulance. Het schip lag op de wal, toen de brand uitbrak. Het vuur zat achter in het schip bij de hydroliektank. Via een gat in het dek is de brand geblust.

'Behoorlijk heftig'

Erik Snel was vlak bij aan het klussen toen de brand uitbrak. 'Ik werd gewaarschuwd en ben meteen gaan helpen. Brandblusser en zoeklicht mee. Er was een hoop rook. Een brandhaard kregen we uit via een luik, maar meer lukte niet. Ik ben even binnen geweest, maar de brand was behoorlijk heftig.'

Slijpen

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Snel: 'Ik begreep dat er binnen iemand aan het slijpen was. Waarschijnlijk zijn er vonken op de grond gekomen en heeft er iets vlam gevat.'

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.