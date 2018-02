Deel dit artikel:











Schip vliegt in brand; advies om ramen en deuren te sluiten (update) (Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

Aan de Industrieweg in Zuidbroek is dinsdag aan het begin van de avond een schip in brand gevlogen. Drie mensen hebben rook binnengekregen.

Zij worden gecontroleerd in een ambulance. Het schip ligt op de wal, de brandweer is bezig het vuur te blussen. Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.