Robben maakt rentree bij Bayern en wint fors

Arjen Robben heeft dinsdagavond met Bayern München zonder problemen de halve finales bereikt in het Duitse bekertoernooi. Bayern won, met Robben in de basis, met 6-0.

De Groninger maakte zijn rentree in de basis voor Bayern en scoorde het vijfde en zesde doelpunt van het duel.

Uithaal en intikker

Bayern kwam in de 19e minuut op voorsprong. Kingsley Coman schoot van dichtbij raak nadat Robben (33) over de bal had gemaaid. Zes minuten later maakte Robert Lewandowski er 2-0 van en was de spanning eigenlijk al verdwenen uit de volgepakte Benteler Arena van Paderborn. Dat was zeker het geval toen Joshua Kimmich er kort voor rust 3-0 van maakte.

Na rust trof de Fransman Corentin Tolisso nog doel waarna Robben met een prachtige uithaal en een intikker de eindstand op 6-0 bepaalde.

