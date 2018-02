Dronken man steelt drank en slaat vriendin met kandelaar

Tegen een 35-jarige oud-inwoner van Appingedam heeft het Openbaar Ministerie dinsdag zes maanden cel geëist vanwege diefstallen en geweld tegen zijn vriendin.

De aan drank verslaafde man, die tegenwoordig in Amsterdam woont, had op 21 december 2015 zijn drankvoorraad in zijn toenmalige huis in Appingedam opgedronken.

Sterke drank

Dat was voor hem de reden om naar een slijter in Loppersum te gaan. Daar liep hij met twee flessen sterke drank de deur uit zonder te betalen.

Buiten hielden medewerkers hem aan. Daar had hij geen zin in en daarom verzette de man zich. Hij duwde flink van zich af. Uiteindelijk kregen de medewerkers hem onder controle op de grond. Diefstal met geweld, aldus de officier van justitie.

Houten kandelaar

Eerder die maand sloeg hij onder invloed van drank zijn vriendin meerdere keren. De laatste keer sloeg hij haar buiten bewustzijn met een houten kandelaar. De volgende dag zei hij zich er niks van te kunnen herinneren. De vrouw ging naar de politie, waarna haar vriend werd aangehouden.

In januari 2016 stal hij voor 150 euro aan kleding bij de V&D in Groningen.. Toen hij werd opgepakt, verklaarde hij dat hij dronken was en dacht dat de kleding van hem was.

Man zit vast

De man is al lange tijd drugs- en drankverslaafd. Hij is al talloze keren veroordeeld voor geweld en diefstallen. Op dit moment zit hij een celstraf uit die hij eind vorig jaar kreeg opgelegd. Hij kwam dinsdag niet naar de rechtbank in Assen, waar de nieuwste strafzaak werd behandeld.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.