Subsidie voor nieuw zonnepark bij Leek

De gemeente Leek is een stap dichterbij een nieuw zonnepark. Het bedrijf Ecorus Projects B.V. uit Purmerend heeft in januari een subsidie toegekend gekregen. Dat bedrijf moet het park realiseren.

Ecorus moet de financiering nog rond maken en dan starten de voorbereidingen van de aanleg.

Tien hectare

Het aan te leggen zonnepark heet 'Zonnepark Leeksterveld fase 2' en moet ruim tien hectare groot worden. Het park komt langs de A7 te liggen. Volgens de gemeente Leek zijn omwonenden en ondernemers op het Leeksterveld geïnformeerd over de plannen.

De aanleg van het park moet in het voorjaar van 2019 starten. Het park moet stroom opwekken voor ongeveer 2300 huishoudens. Volgens wethouders Hans Morssink is dit 'een goede stap in de richting van een nog duurzamer Leeksterveld en daarmee duurzamer gemeente Leek'.

Extra zonnepark

Er liggen plannen om naast het Leeksterveld fase 2 nog een ander, groter zonnepark te realiseren. Dat zonnepark wordt, wellicht niet verrassend, Leeksterveld fase 3 genoemd.

Voor dat zonnepark is subsidie aangevraagd, maar dat is nog niet toegekend.

