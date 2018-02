'Gaskraan in Groningen kan sneller richting veilig winningsniveau'

GroenLinks wil dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt hoeveel extra gasopslag en stikstofcapaciteit hij kan benutten, zodat de gaskraan in Groningen versneld naar 12 miljard kuub gas per jaar kan.

Volgens het recente advies van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is dat niveau nodig om de veiligheid van de Groningers te vergroten.

Verduurzamen

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Nederlandse stikstoffabrieken die buitenlands gas omzetten naar Nederlands gas niet op volle sterkte draaien. Doen ze dat wel, kan er meer gas worden geïmporteerd en hoeft er minder uit de Groningse bodem worden gepompt.

Daarnaast zijn verschillende energiebedrijven bezig te verduurzamen. Zoals Eneco die met de voormalige kolencentrale in Utrecht zo'n 50.000 huishoudens voorziet van energie. Daar is 0,5 miljard kuub gas per jaar voor nodig. Door binnen een aantal jaar over te gaan op het verbranden van resthout, kan het gasverbruik met bijna de helft omlaag.

Verder hebben Eneco, Taqa en de Gasunie locaties waar gas wordt bewaard. Door die beter te benutten en daar buitenlands gas vermengd met stikstof op te slaan, is bij een koude winter minder Gronings gas nodig. Wel moeten de gasopslaglocaties worden aangepast en moeten er nieuwe contracten worden gesloten.

Verspilling Gronings gas

Lang was het verweer van voormalig minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken dat de gaskraan niet zomaar dicht kan vanwege exportcontracten met landen als België, Frankrijk en Duitsland. Maar uit het NOS-onderzoek blijkt ook dat zij een overschot aan Gronings gas hebben en dat vermengen met ander buitenlands gas.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat er efficiënter moet worden omgegaan met het Gronings gas. 'Dit is pure verspilling. Wiebes moet ervoor zorgen dat die hoeveelheid gas niet meer geëxporteerd wordt. Dan kan de kraan in Groningen sneller verder dicht', zegt Van Tongeren.

Gasdebat

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. De partijen gaan het onder meer over de mogelijkheden hebben om de gaskraan zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub per jaar dicht te draaien.

Verder willen de partijen het ook met gasminister Wiebes hebben over de hoorzitting met Shell, Exxon en de NAM en het schadeprotocol dat hij vorige week in Groningen presenteerde.

