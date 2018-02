Oldambt omarmt investering in cultuuronderwijs

De gemeenteraad van Oldambt is blij met een investering van 42.000 euro in het cultuuronderwijs die het college de komende vier jaar wil doen.

Het geld is bedoeld voor circa 3000 leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente.

Enthousiaste gemeenteraad

'Wij zijn hier groot voorstander van' en 'complimenten voor het plan, dat mag ook wel eens gezegd worden'. De partijen in Oldambt zijn duidelijk voorstander van de investering.

Wethouder Bard Boon is blij met de complimenten en benadrukt dinsdagavond tijdens de commissievergadering hoe belangrijk de investering is: 'Wij hebben relatief veel kinderen die het niet zo makkelijk hebben. Dan is het niet vanzelfsprekend dat zij kunst en cultuur mee krijgen, dat valt aardig tegen.'

Binnen gemeentegrenzen

Volgens Boon draagt cultuuronderwijs bij aan 'het creatief en probleemoplossend denken en handelen van kinderen'.



De 23 basisscholen in de gemeente mogen zelf hun koers bepalen en kunnen kiezen voor bijvoorbeeld muzieklessen, erfgoedonderwijs of kunsteducatie. Het bedrag moet wel bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen geïnvesteerd worden.

19 februari

De gemeenteraad van Oldambt moet nog officieel toestemming geven voor de investering. Dat moet gebeuren op 19 februari, maar dat is slechts een formaliteit.

De raad heeft namelijk besloten om er op die datum niet meer over te vergaderen en gewoon 'ja' tegen de plannen te zeggen.