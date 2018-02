Twintig jaar vermist: wat is er gebeurd met Jolanda Meijer?

Het is precies twintig jaar geleden dat Jolanda Meijer verdween. De toen 34-jarige moeder van twee, maar ook prostituee, is sinds 7 februari 1998 spoorloos. Wat is er sindsdien gebeurd?

We zetten de gebeurtenissen op een rij.

Maar eerst. Wie is Jolanda?

Jolanda Meijer wordt in 1963 geboren in Aduard. Na de lagere school gaat ze naar de huishoudschool in Groningen. Daar gaat het niet goed. Jolanda krijgt verkeerde vrienden en op haar zestiende loopt ze weg van huis. Ze raakt aan de drugs en op haar 21e is ze moeder van twee zoons.

Om te overleven gaat ze werken in de prostitutie, eerst achter de ramen en in clubs. Later op straat als tippelaarster. Een portiek bij de Westerhaven wordt haar vaste stek.

1997

5 december 1997

Jolanda brengt met haar vriend Hendrik K. voor het laatst een bezoek aan haar ouders, Wim en Tiny, in Aduard.

1998

7 februari 1998

Het is al laat in de avond als de politie een melding krijgt van overlast in een huis aan de Bedumerstraat in de stad. Het huis staat bekend als drugspand. Een van de aanwezigen is de aan heroïne verslaafde Jolanda Meijer. Ze verlaat het huis en sinds die nacht is ze spoorloos. Tenminste: na die datum komt Jolanda in de registratiesystemen van de politie niet meer voor. Om die reden wordt 7 februari 1998 aangehouden als de 'laatste dag'.

April 1998

Jolanda laat niets van zich horen op de verjaardag van haar zoontje.

Mei 1998

De ouders van Jolanda doen aangifte van vermissing. Jolanda is dan 35 jaar.

Juni 1998

Een collega-prostituee van Jolanda zegt: 'Ik heb Jolanda op 24 juni 1998 voor het laatst gezien, op de Westerhaven. Ik ben die avond mishandeld in een steegje. Jolanda was daarbij'.

September 1998

Een halfjaar na de aangifte van vermissing laat Jolanda nog steeds niets van zich horen. De hulp van het programma Opsporing Verzocht wordt ingeschakeld.

1999

Januari 1999

Een vleugje hoop. Een onbekende gooit het paspoort van Jolanda in de brievenbus van het politiebureau in Leek.

Maart 1999

De politie heeft de paspoort-gooier opgespoord. Het betreft een vrachtwagenchauffeur uit Marum. Hij heeft het paspoort van Jolanda in september 1997 gekregen en in zijn dashboardkastje gelegd. De man is even verdacht. Hij heeft een leugenachtige verklaring afgelegd. Later blijkt waarom: de man was een vaste klant van de tippelscene en wilde dat niet aan de grote klok hangen.

December 1999

Er wordt een beloning uitgeloofd van 25.000 gulden voor de gouden tip. Deze beloning staat nog steeds en bedraagt nu 15.000 euro.

Ik heb altijd de vrees gehad dat haar iets zou overkomen Wim Meijer, vader Jolanda

2000

Februari 2000

De politie speurt met honden langs de A7 naar het lichaam van de vermiste Jolanda Meijer. De zoekactie levert geen resultaat op. De politie kwam in actie naar aanleiding van een tip van een paragnost.

Mei 2000

De ouders van Jolanda hangen affiches met een foto van Jolanda op in Groningen, Veendam en bij de grensovergang van Nieuweschans.

2001

Februari 2001

In het programma TROS Vermist vertelt Jolanda's vader over de verdwijning. 'Ze is met de dood bedreigd, ze zat in het drugscircuit, ik heb altijd de vrees gehad dat haar iets zou overkomen.'

November 2001

De 60-jarige Willem van Eijk uit Harkstede bekent dat hij de prostituees Sasja Schenker, Annelies Reinders en Michelle Fatol, heeft gewurgd.

De politie in Groningen houdt er rekening mee dat Van Eijk betrokken is geweest bij andere moorden op prostituees in Groningen. Daarbij worden de namen genoemd van Shirley Hereigers, Antoinette Bont en Jolanda Meijer.

2004

Februari 2004

Het is nu zes jaar geleden dat Jolanda Meijer is verdwenen. Politieonderzoek levert niets op en het onderzoek ligt stil. De ouders van Jolanda Meijer vroegen al eerder om heropening, maar tot nu toe zonder resultaat. Ze hebben nu de hoop gevestigd op de nieuwe hoofdofficier Jan Eland, de opvolger van Han Moraal.

Mei 2004

Er komt geen hernieuwd onderzoek naar de verdwijning van de Groningse straatprostituee Jolanda Meijer. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten.

2006

Mei 2006

Bij de politie zijn vier tips binnen gekomen in de zaak Jolanda Meijer. Een tipgever laat eerder via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem weten dat het lichaam van de vrouw begraven ligt bij een hoogspanningsmast ten oosten van Veendam.

De tip is echter niet specifiek genoeg voor de politie. De politie gaat pas weer serieus op onderzoek uit bij Veendam als daarvoor voldoende concrete aanwijzingen zijn.

Juni 2006

De politie zoekt opnieuw naar het lichaam van de al acht jaar vermiste straatprostituee Jolanda Meijer. De zoektocht vindt plaats in de buurt van hoogspanningsmasten bij Meeden. Volgens een anonieme tipgever zou het lichaam van Jolanda zich daar bevinden, maar de politie treft niets aan.

Augustus 2006

Het cold-case team van de politie zoekt inWinschoten tevergeefs naar een stoffelijk overschot. Volgens een anonieme tipgever zou er een lichaam van een 'vermiste vrouw' begraven liggen in een dierenweide in de nieuwbouwwijk Kloostervallei.

De Groninger politie heeft in Maastricht informatie opgevraagd over een 45-jarige inwoner van Heerlen. De man wordt verdacht van de moord op zeker vijf heroïnehoertjes in Limburg. De politie onderzoekt of hij mogelijk ook iets te maken heeft met de verdwijning van Jolanda Meijer.

Oktober 2006

Schrijver van het boek Anatomie van een seriemoordenaar, Sytze van der Zee, zegt dat het niet ondenkbaar is dat seriemoordenaar Willem van Eijk uit Harkstede ook prostituee Jolanda Meijer om het leven heeft gebracht. Van der Zee heeft tientallen gesprekken gevoerd met Van Eijk, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op drie Groningse prostituees en twee vrouwen uit het westen van het land.

Volgens Van der Zee heeft Van Eijk een uitstekend geheugen, maar gooit hij op één punt data door elkaar. Zo houdt hij vol dat hij Annelies Reinders in de zomer heeft vermoord, terwijl dat in de winter moet zijn gebeurd. Jolanda Meijer wordt echter vermist sinds de zomer van 1998. Ook de politiepsycholoog sluit niet uit dat Van Eijk Jolanda Meijer om het leven heeft gebracht.

2007

Februari 2007

Naar aanleiding van een uitzending van RTV Noord komt bij de politie een tip binnen over de vermissing van Jolanda Meijer.

Volgens de tipgever zou het lichaam van Meijer begraven liggen onder een hoogspanningsmast in de provincie. In het kader van het onderzoek wil de politie niet zeggen waar en wanneer er gezocht wordt.

De zoektocht begint bij een hoogspanningsmast in een weiland van een boer in Veendam. Deze tip kwam rechtstreeks bij de politie binnen, waarop wordt besloten om dit ook na te trekken. 's Middags wordt vervolgens gezocht in het Stadspark in de stad Groningen. Hierover kreeg de politie een tip via RTV Noord. Beide zoekacties leveren niets op.

De ouders van Jolanda Meijer reageren teleurgesteld, maar zullen er alles aan blijven doen om de verdwijning van hun dochter onder de aandacht te houden.

Juni 2007

De vader van Jolanda is overleden. Hij heeft samen met zijn echtgenote er alles aan gedaan om duidelijkheid te krijgen over haar lot. Daarbij heeft hij veelvuldig de publiciteit gezocht. Wim Meijer is 67 jaar geworden.

2008

Februari 2008

Jolanda Meijer is exact tien jaar geleden verdwenen als de politie opnieuw in Veendam onderzoek doet naar de verdwijning. Mogelijk weet een 62-jarige garagehouder uit Veendam meer over de verdwijning van de straatprostituee.

De man kent Meijer. Ze heeft een tijdje bij hem in huis gewoond. De garagehouder is in het onderzoek al vaker gehoord als getuige. De afgelopen maanden zijn meerdere getuigen gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid, dit heeft niets opgeleverd. De politie blijft de man beschouwen als getuige en niet als verdachte.

Ik wil weten waar mijn kind gebleven is Moeder Jolanda

Mei 2008

De Groningse politie heeft de bouwvakkers, die graven in de toekomstige woonwijk Meerstad, opgeroepen om alert te zijn op sporen van de vermiste Jolanda Meijer.

Meerstad wordt gebouwd tussen Groningen en Harkstede, de voormalige woonplaats van moordenaar Willem van Eijk. Hij werd in 2003 veroordeeld tot levenslang wegens de moord op drie prostituees.

De politie heeft geen concrete aanwijzingen dat het lichaam van de vrouw in de buurt van de boerderij van Van Eijk begraven ligt. De rechercheurs willen echter het zekere voor het onzekere nemen. In hetzelfde gebied werd eerder het lichaam gevonden van de door Van Eijk vermoorde prostituee Sasja Schenker.

2009

Juni 2009

De 37-jarige Ad K. uit Groningen wordt opgepakt na een tip van straatprostituee Marjan Kusters. Zij verklaart dat K. Meijer om het leven heeft gebracht. Hij zou dat tegenover haar bekend hebben. Ook zou hij in het bezit zijn van foto's van de plek, waar hij Meijer heeft begraven.

De politie vindt foto's van een bos bij Mensingeweer bij de man in huis. Daar wordt uitgebreid gezocht, maar niets gevonden. De man ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. De man is wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

Twee dagen later gaat de caravan van Kusters in vlammen op. Daarna zou ze nog regelmatig telefonisch zijn bedreigd.

December 2009

De straatprostituee Marjan Kusters is spoorloos. De politie is op de hoogte van de telefonische bedreigingen maar er is geen bewijs dat Ad K. betrokken is bij de verdwijning van Kusters en Meijer.

2011

Januari 2011

Een landelijke speciale eenheid gaat de onopgeloste moorden op prostituees in Groningen, Amsterdam en Rotterdam onderzoeken. De politie heeft voor het zogeheten cold-case project een flinke subsidie van het Rijk gekregen. In Groningen gaat het onder andere om de verdwenen Jolanda Meijer, Shirley Herijgers en Antoinette Bont. In heel Nederland gaat het om 60 onopgehelderde moorden op prostituees.

2012

September 2012

De politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn op zoek naar het lichaam van Jolanda in gierkelders bij twee boerderijen in Winsum en Klein Garnwerd. Volgens een tip zou het lichaam van Meijer daar bijna vijftien jaar geleden zijn verstopt. De huidige bewoners hebben volgens de politie niets met de zaak te maken. De voormalige bewoner van de boerderij aan de Winsumerstraat, een 68-jarige man, ontving vaak prostituees, waaronder Jolanda Meijer. Beide boerderijen waren destijds van dezelfde eigenaar. Maar ook hij is geen verdachte in de zaak.

De gierkelders bij de boerderijen zijn in 2005 al in beeld. De informatie was volgens de politie toen te summier om actie te ondernemen. Onder meer door een nieuwe tip is er nu wel aanleiding voor een onderzoek. De politie wil niet zeggen wat die tip inhoudt.

De zoektocht levert niets op.



2013

Februari 2013

De politie onderzoekt of de moordenaar van Marianne Vaatstra, Jasper S. ook iets te maken heeft met vijf onopgeloste moorden op Groningse prostituees. Dat zegt Jan Vlug, de advocaat van Jasper S. op de website crimesite.nl. Het gaat om zaken uit de jaren negentig, waaronder de verdwijning van Jolanda Meijer. Jasper S. bezocht regelmatig prostituees in de stad Groningen. DNA-onderzoek leverde echter niets op. S. wordt volgens zijn advocaat niet als verdachte beschouwd in de vijf moordzaken op prostituees en is er ook niet over verhoord.

2016

Maart 2016

Het boerderijtje van seriemoordenaar Willem van Eijk gaat tegen de vlakte.

Van Eijk werd in 2002 veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Groninger straatprostituees Michelle Fatol (1993), Annelise Reinders (1995) en Sasja Schenker (2001). Er waren geruchten dat Van Eijk ook betrokken zou zijn bij de dood van drie andere prostituees, onder wie Jolanda Meijer, maar die heeft Van Eijk altijd tegengesproken. Er is in 2001 uitgebreid sporenonderzoek gedaan bij zijn boerderij. Dat leverde toen geen nieuwe aanwijzingen op in de vermissing van Jolanda Meijer.

Oktober 2016

De moeder van Jolanda Meijer doet in Opsporing Verzocht een oproep om informatie te delen die kan leiden naar de vondst van Meijer. 'Ik wil weten waar mijn kind gebleven is.'

2017

Maart 2017



De politie zoekt bij een hoogspanningsmast in de Tussenklappenpolder bij Muntendam naar het lichaam van Jolanda gezocht, maar resultaat blijft uit. De publiciteit rond de zoektocht levert wel twee nieuwe tips op.



