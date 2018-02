Zwembad De Hardenberg heeft last van betonrot

De gemeente Oldambt gaat voor 300.000 euro het beton van zwembad De Hardenberg in Finsterwolde renoveren. Het zwembad heeft te maken met betonrot.

'De betonconstructie is goed, maar in de loop van de jaren is de wapening gaan roesten', schrijft het college van de gemeente Oldambt. 'Daardoor is nu scheurvorming ontstaan in het beton.'

Volgens wethouder Kees Swagerman is de investering hard nodig. 'Wij wisten dit natuurlijk al, maar het is nu zo ernstig dat er echt gerenoveerd moet worden.' De betonrot wordt deze zomer aangepakt.



Belangrijk zwembad

De gemeenteraad van Oldambt staat achter de investering en benadrukt het belang van het zwembad. Nico de Leede van Oldambt Akief is het meest enthousiast: 'Dit is een fantastisch zwembad. Ik zwem daar drie keer per week. Er is verwarmd water, er kunnen invalide mensen zwemmen en het personeel is zeer goed. Deze investering is een geweldig voorstel van het college.'

Swagerman is daarmee de tweede wethouder die bedolven wordt onder complimenten. Wethouder Bard Boon kreeg eerder al de complimenten voor een investering in het cultuuronderwijs.

Formaliteit

De gemeenteraad heeft dinsdagavond tijdens de commissievergadering laten weten niet meer over dit onderwerp te willen debatteren. Op 19 februari gaat de raad, mochten er geen gekke dingen gebeuren, toestemming geven voor de investering van 300.000 euro.

