Inwoners en andere betrokkenen bij het zonnepark dat binnenkort bij Sappemeer gebouwd moet worden, staan nog niet echt te springen.

Op een enkeling na - 'we moeten in 2020 toch naar 14% duurzame energie' - balen mensen er vooral van dat hun uitzicht definitief verandert. 'Ik kijk straks uit op 117 hectare glasbak.'

Andere reacties: 'Laten ze het maar ergens anders neerzetten'. En: 'We wonen hier voor de mooie natuur. Die wordt verstoord. Dat vind ik gewoon heel erg jammer'.

'Dat mooie uitzicht krijg je nooit weer terug'

Om de bewoners gerust te stellen staan er op de inloopavond borden waarop te zien is hoe het uitzicht van de bewoners nu is, en hoe het er straks uitziet. Maar ook daar zijn bewoners niet gerust op. 'Dat mooie uitzicht krijg je nooit weer terug.'

Meedenken

Maar voor de mensen die aan de zuidkant van het park wonen is er hoop: zij mogen meedenken over de beschutting die de panelen aan hun zicht moet onttrekken. 'Ik zie het als een soort zorgplicht', zegt Diederik Apotheker van Astronergy, de bouwer van het park. 'Het zijn toch je buren. Stel dat het park er echt komt, dan willen we het zo inrichten dat het voor de mensen acceptabel is'.

Een landschapsarchitect is nu met de ideeën van bewoners bezig. 'Hij gaat ermee aan de slag, en een ontwerp maken', zegt Apotheker. 'Waar hopelijk iedereen zich in kan vinden.'

Raad van State

Of het zonnepark er echt komt, is overigens nog maar de vraag: de Raad van State schorste in december de omgevingsvergunning, waardoor de aanleg niet mocht beginnen.

In april is een volgende zitting waarin duidelijk wordt of de Raad van State het park definitief afkeurt, of dat het er toch mag komen.

