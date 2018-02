Vaarwel Vennenflat: blok geschiedenis verdwenen uit straatbeeld

De laatste uren van de Vennenflat zijn aangebroken. Woensdag wordt de laatste hand gelegd aan de sloop, en dan is het bijna vijftig jaar oude bouwwerk met de grond gelijk gemaakt.

Het tien verdiepingen hoge gebouw is in de afgelopen weken stukje bij beetje afgeknabbeld. Met het verdwijnen van de flat krijgt hartje Delfzijl uitzicht op de verhoogde dijk met daarachter de zee.

Stofwolken

De sloop zorgt voor flinke stofwolken op het Vennenplein, als brokstukken weer naar beneden vallen. Auto's zitten eronder. Oud-bewoonster Tini Heijn volgde het op de voet: 'Die stofwolken zie je elke dag. Maar het gaat hard hoor. Maandag nog waren ze bezig met de liftdeur op de tiende verdieping. Kun je nagaan hoe snel het is gegaan.'

De sloop ging overigens niet elke dag van een leien dakje. Zo bleek de kant bij de Albert Heijn zwakker te zijn dan de kant bij de Shell-pomp. Daardoor moest een deel van de flat tijdens de sloop gestut worden, om te voorkomen dat hij in zou storten.

Zekere voor het onzekere

De slopers gingen op zondagen aan de kant van de supermarkt aan de slag, om het winkelend publiek zo min mogelijk te storen.

'We namen het zekere voor het onzekere. Op het dak van de supermarkt is een brokstuk gevallen. Gelukkig lagen daar al rijplaten voor extra bescherming. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd', vertelt woordvoerster Leonie Wedda van flateigenaar Acantus.

'Lijkt wel een oorlogsgebied'

Voor Tini Heijn, die bijna dertig jaar in de Vennenflat heeft gewoond, was het wel even wennen om de sloop te zien: 'Het lijkt wel oorlogsgebied met al die brokstukken. Maar ja, we krijgen er een mooi plein voor terug.'

De komende weken wordt het puin afgevoerd. In de zomer werkt de gemeente aan het nieuwe Vennenplein. Er komen parkeerplaatsen met bomen, bosjes en veel groen, zo belooft het gemeentebestuur. Ook komt er een nieuwe brug naar de dijk.

Zo moet het nieuwe Vennenplein er straks uitzien:



Lees ook:

- Sloop van de Vennenflat is nu écht begonnen

- Sloop Vennenflat begint later vanwege winterweer

- Eerste stukje Vennenflat is naar beneden

- Vennenflat gaat plat: 'Een brok aan herinneringen verdwijnt'