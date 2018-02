'Piet voorspelde min acht, maar we moeten het met de helft doen'

Om half één stapt Jan Geert Veldman maar weer eens in de cabine van de trekker. De voorzitter van ijsvereniging De Hondsrug doet het met plezier. Zelfs nu het niet lukt om een ijsvloer van drie centimeter te produceren.

De temperatuur wil maar niet genoeg zakken. Er is min acht voorspeld. De thermometer schommelt tussen de min 4 en min 5. 'Het kan altijd beter, maar we moeten het hier mee doen vannacht', roept Veldman boven het geluid van de tractor uit. Geroutineerd rijdt hij vervolgens de met water gevulde giertank achteruit. De zevende laag water wordt over de baan gesproeid.

Elkaar aflossen

Er is ook minder bedrijvigheid dan bijvoorbeeld vorig jaar. Toen was het geloof er bij iedereen dat Noordlaren grote kans maakte op het organiseren van de eerste marathon op natuurijs. Toen ging niemand tussendoor slapen. Deze keer lossen de bestuursleden elkaar af. De volgende die aan de beurt is, is ijsmeester Gezienus van Ieren. 'Hij komt om half drie deze kant op.' zegt Veldman.



Ze doen er alles voor zodat de jeugd morgen kan schaatsen. Dat zou mooi zijn Albert Bakker - oud-topschaatser

Albert Bakker is er wel. De marathoncrack van weleer is tegenwoordig voorzitter van de marathonsectie van het gewest Groningen/Drenthe. 'Ik had een wedstrijd op Flevonice vanavond. Ik zag in de auto dat het min 5 was. Dan wil je toch even kijken of er een beetje ijs in ligt. Maar het houdt niet over, dat is jammer. Maar ze doen er in elk geval alles voor zodat de jeugd morgen kan schaatsen. Dat zou mooi zijn', zegt Bakker.

Hij had ook op meer gehoopt. Zeker gezien de weersvoorspellingen van de afgelopen dagen. 'Piet Paulusma riep min acht tot min tien. We moeten het nu met de helft doen', lacht Bakker.

Er kan geschaatst worden

Inmiddels is de giertank leeg. Veldman heeft z'n werk erop zitten. Er ligt een ijsvloer van net geen centimeter dik. 'Als we morgenvroeg klaar zijn met sproeien kan er geschaatst worden. En we gaan ook niet dicht. Als het asfalt erdoorheen komt, gaat men maar naar huis.'

Hij gelooft niet meer in een marathon op natuurijs in Noordlaren. 'Hoop doet leven, maar om eerlijk te zijn denk ik het niet.'

Lees ook:

- In Noordlaren is het ijs een halve centimer dik, maar: 'Geen ijskoorts' (update)

- 'Een marathon op natuurijs? Ik zie het niet meer gebeuren'

- De ijsmeesters van Noordlaren (video)