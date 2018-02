Tweede Kamer debatteert vanmiddag over bevingsschade en gezondheidsklachten

De Tweede Kamer houdt woensdagmiddag een groot debat over alles wat met de gaswinning in Groningen te maken heeft. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet tekst en uitleg geven.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren had het debat aangevraagd over de besluiten rond de gaswinning en de afhandeling van de schade door aardbevingen. Volgens Van Tongeren volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.

Zo adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen om de gaswinning terug te brengen tot 12 miljard kuub per jaar. Ze kreeg brede steun voor haar verzoek. Een meerderheid van de Kamer vond het niet nodig om naast Wiebes ook premier Mark Rutte te laten opdraven.

De Kamer buigt zich tijdens het debat ook over de gevolgen die de aardbevingen hebben op de gezondheid van de inwoners, bijvoorbeeld door stress. De Partij voor de Dieren had hierover een apart debat aangevraagd. Geestelijke schade is net zo ernstig en vaak veel moeilijker te herstellen, aldus de partij. Zo'n 10.000 inwoners hebben gezondheidsklachten.

Het gasdebat is vanaf 14:00 uur te volgen via een liveblog op onze site.

