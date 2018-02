In Noordlaren kan geschaatst worden

Er kan geschaatst worden in Noordlaren: vanaf 09:00 uur is de ijsbaan geopend.

'Er ligt twee centimeter ijs', zegt Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. 'We hopen dat we in elk geval tot de middag open kunnen blijven.'

De zon schijnt, Veldman verwacht dat het ijs daardoor snel dunner wordt.

Nachtelijk werk

Er werd in Noordlaren afgelopen nacht hard gewerkt om een goede ijsvloer neer te leggen. Al vroor het minder hard dan gehoopt: geen acht graden vorst, maar 'slechts' vier of vijf. 'Het kan altijd beter, maar we moeten het hier mee doen', zei Veldman vannacht tegen verslaggever Henk Elderman.

