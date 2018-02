Waar kan je vandaag schaatsen in Groningen? (update)

Na een nacht stevig vriezen kan het in de provincie: schaatsen of scheuvelen. Het kan vooralsnog op twee plekken.

Marumerlage

De eerste schaatsers begeven zich op het ijs bij het moerasgebied Marumerlage, langs de snelweg A7. Hoe dik het ijs is, is niet bekend. In ieder geval genoeg om de eerste dappere schaatsers op plekken te houden. Door de felle zon vandaag, is echter moeilijk te zeggen hoe lang schaatsen op de natuurplas veilig is.

(Video: Ruben Dijkhuizen)



Noordlaren

Vanaf 09:00 uur is ook de ijsbaan in Noordlaren geopend. Het is dezelfde ondergespoten skeelerbaan als waar ook de marathons worden geschaatst. De organisatie houdt de dikte en kwaliteit van het ijs in de gaten.

RTV Noord was met Facebook Live op de ijsbaan in Noordlaren



Als de temperatuur deze middag te hoog wordt, wordt de baan gespaard voor de komende nacht waarin het vermoedelijk opnieuw (maar niet zo zwaar) zal vriezen. In ieder geval in de ochtend kan er gescheuveld worden in Noorlaren - zoals de organisatie een week geleden al voorspelde.

En Veendam?

Of er vandaag op de ijsvloer van 10 bij 20 meter in het centrum van Veendam kan worden geschaatst, is nog niet bekend. We werken dit artikel bij als er meer bekend is.

