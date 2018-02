Schrijft Donar geschiedenis in Europa vanavond? Dit moet je weten

De Groningse basketbalclub Donar kan vandaag geschiedenis schrijven. Bij winst op de tegenstander uit België, plaatst Donar zich voor het eerst bij de laatste zestien en de knockout-fase in Europa.

De wedstrijd in de FIBA Europe Cup begint om 19.00 uur in Martiniplaza. De livestream van de wedstrijd is te zien op de website en in de app van RTV Noord. Het belooft een spannende pot te worden: in de uitwedstrijd tegen de Belgen, verloor Donar met negentien punten verschil.

Een goed moment om aan te haken dus, zelfs als je het Europese avontuur van Donar tot nu toe nog niet hebt gevolgd. Een paar vragen en antwoorden, zodat je goed beslagen ten ijs komt voor 19.00 uur:

1. Donar was toch al goed bezig?

Ja, 2017 was een succesjaar voor de basketbalclub. Donar won de landstitel én de beker. Al in het begin van seizoen 2016-2017 was het raak: toen pakte Donar de Supercup; de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het seizoen ervoor. Het behalen van de landstitel werd groots gevierd op de Grote Markt afgelopen zomer.

2. Wat presteerde Donar tot nu toe in Europa?

De prijzen op landelijk gebied leverde Donar twee jaar op rij een ticket voor de voorrondes van de Europese Champions League op. Na het winnen van drie voorrondes, belandt een club daarna in de poulefase van de Champions League.

In het seizoen 2016-2017 werd Donar in de eerste voorronde al uitgeschakeld. Nu ging het anders: de Spanjaarden van Estudiantes voorkwamen in de derde voorronde een stunt van Donar. De Madrilenen wonnen met 77-69, na verlenging. Daardoor ging Donar niet verder in de Champions League.

Wél ging Donar's Europese avontuur verder met de poulefase van de FIBA Europe Cup. Tot nu toe kwam Donar nog nooit voorbij een poulefase van een Europees toernooi. Maar deze woensdagavond kan de club historie schrijven. Als Donar in eigen huis wint van het Belgische Belfius Mons Hainaut, kwalificeert het zich voor de achtste finale in de play-offs. Vanaf daar is het toewerken naar de finale.

3. Hoe ging de poulefase tot nu toe?

Donar deelt de poulefase met Belfius Mons Hainaut (België), Keravnos (Cyprus) en Cluj Napoca uit Roemenië. Donar en Keravnos hebben 8 punten en gaan momenteel aan kop, maar er is nog niks zeker in de poule. De andere twee clubs hebben namelijk 7 punten en kunnen zich bij winst dus óók kwalificeren voor de play-offs.

Donar won drie wedstrijden in de poule. De meest spectaculaire zege werd behaald tegen de Cyprioten. Donar verpletterde Keravnos met een overweldigende 109-69. Ze zette een eigen clubrecord neer, met liefst 22 driepunters in één wedstrijd.

4. Waarom wordt het vanavond spannend?

Donar verloor ook twee wedstrijden in de poule, in beide gevallen uitwedstrijden. Een daarvan was nota bene eind januari tegen Keravnos. Als Donar die wedstrijd had gewonnen, had ze zich al geplaatst. Maar met de play-offs in het vizier won Donar niet met veertig punten verschil, maar verloor het met twee punten. De spanning lijkt er nu dus in te zitten bij de ploeg.

De andere verloren uitwedstrijd was tegen... de tegenstander van vanavond. Mons Hainaut won ruimschoots, met 84-65.

5. Op wie moeten we vanavond letten?

Donar moet bij de tegenstander vooral bang zijn voor Garlon Green. 'Green in vorm is een soepele, atletische speler die niet alleen uitstekend van afstand schiet, maar ook graag naar de basket gaat voor de lay-up of de dunk. Chris Jones is een watervlugge spelmaker die ook scorende capaciteiten heeft en datzelfde vlugge en scorende kan gezegd worden van Tre Demps', analyseert Donar haar tegenstander op de website.

Bij Donar is het juist moeilijk te zeggen op wie we moeten letten, zegt onze Donar-watcher Karel-Jan Buurke. 'Het mooie van Donar dit seizoen is dat het een ontzettend sterk team is. Dat wil zeggen dat er niet vooraf te zeggen valt wie de uitblinker zal zijn. Iedereen in dit team kan schitteren, van Brandyn Curry tot Thomas Koenis - de man van de vele driepunters tegen Keravnos. Een absolute kracht van deze ploeg.'

6. Wat zijn de kansen vanavond?

Buurke: 'De kans dat Donar de knock-out fase bereikt is groot. De Groningers hebben in de Europe Cup alle thuiswedstrijden tot nu toe gewonnen dit seizoen. Ik denk dat het geweldige publiek in MartiniPlaza daarin een sleutelrol speelt. Het wordt een bijzondere wedstrijd.'

De wedstrijd Donar - Belfius Mons Hainaut is om 19.00 uur live te zien bij RTV Noord online en in de app. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Glenn Pinas.

