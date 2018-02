'Bij de trein weet je wat het eindstation is; van het leven weet je dat niet'

Als je de werkplaats van schaatsenslijper Karst Doornbos (83) in Niekerk binnenstapt, valt je oog meteen op een bordje met de tekst 'Hier begint uw schaatsplezier'. 'Want als je schaatsen niet goed geslepen zijn, dan loopt het mis.'

Doornbos slijpt sinds zijn twaalfde schaatsen. 'Al ruim zeventig jaar. Dus ik heb wel een paar schaatsen geslepen.'

Het geheim zit in de ronding

Het geheim van een goed geslepen schaats volgens Doornbos: 'Ze moeten goed scherp zijn en er moeten goede rondingen in zitten. Het is belangrijk voor de glijweerstand op het ijs dat ze licht glijden. Als ze te plat zijn, glijden ze zwaarder.'

In al die jaren is er 'gigantisch veel veranderd'. 'Het is eigenlijk niet bij te benen, zou ik zeggen. Ik ben meegegroeid, heb er altijd een studie van gemaakt. Ik zat in een trainingsgroep hier in het dorp, zo weet je ook de techniek van het schaatsen.'

Als ik morgen een naaimachine koop, ben ik niet meteen kleermaker Karst Doornbos - schaatsenslijper

'Ik weet wat een rijder van zijn schaatsen vraagt. Dat merk je zelf. De meeste mensen die schaatsen verkopen, kopen een machine en beginnen te slijpen. Maar als ik morgen een naaimachine koop, ben ik niet meteen kleermaker. Dan kan ik wel een broek maken, maar dan is het een hobbezak.'

'Het zit in je dna'

'Ik was nooit een toprijder, maar kon altijd wel aardig goed schaatsen. Ik ben er van jongs af aan groot mee geworden. Het zit ergens in je bloed, in je dna. Mijn grootouders van beide kanten konden goed schaatsen, mijn ouders ook.'

'Misschien morgen wel afgelopen'

Wat hem betreft slijpt hij nog wel een tijdje door. 'Zolang mijn gezondheid het toelaat. Maar misschien dat het morgen wel afgelopen is. Als je een treinkaartje koopt, weet je precies wat het eindstation is. Maar van het leven weet je dat niet.'

