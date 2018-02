Helaas, ijsbaan Veendam was niet 'hufterproof'

'Ze zijn op het ijs gesprongen en hebben zo een gat in het zeil gemaakt'. Gerry Faber baalt. Haar plan om woensdagochtend een schaatsbaantje te openen op de Winkler Prins Passage in Veendam gaat niet door.

Er was al een paar centimeter ijs op het het snel geimproviseerde baantje in Veendam. 'Door er een wak in te trappen heeft een stuk ijs een lekkage veroorzaakt. Door de stroming kon het ijs niet verder aangroeien', legt Faber uit. 'Anders had het vandaag wel gekund'.

Met een beetje geluk...

Hoewel Faber woensdagochtend nog dacht dat het ijsavontuur voorbij was, heeft ze toch hoop. Samen met de gemeente die, 'fantastisch goed heeft geholpen', proberen ze het nog een dag. 'We hebben uitlekken gestopt, dus het ijs kan verder groeien. Met een beetje geluk kunnen we donderdag schaatsen'.

Niet hufterproof

Nu is het hopen dat de ijsbaan, bestaande uit zeil en zandzakken, de nacht overleeft. De hekken die eromheen stonden hebben niet geholpen. 'Het was niet hufterproof', maar een vrijwilliger heeft zich gemeld om de baan woensdagnacht te bewaken.'

'Het is heel spannend en fantastisch hoe iedereen meehelpt. Het zou zó mooi zijn als het morgen lukt!', zegt Gerry. 'Ik hou mijn vingers gekruisd!'

