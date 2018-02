Lopend Vuur: Ik krijg nooit verkeersboetes

Een alcoholcontrole aan de Eikenlaan in stad Groningen (Foto: Dennis Venema)

Het afgelopen jaar zijn er minder verkeersboetes uitgeschreven in Nederland. In totaal waren het er negen miljoen, 200.000 minder dan het jaar ervoor.

Die boetes zijn vooral voor te hard rijden, door rood rijden, fout parkeren en bellen in het verkeer. Natuurlijk kan er ook beboet worden voor kleinere zaken. Zo bekeurde een agent een automobilist deze week voor 239 euro voor het niet voldoende krabben van de autoruiten. Een soort herinnering dat je ook daarvoor kan worden bekeurd.

In 2017 werd net zo veel gecontroleerd als het jaar ervoor, maar minder beboet. Ben jij een heer (of dame) in het verkeer? Ons Lopend Vuur van vandaag:

