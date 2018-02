Mark-Jan Fledderus wordt technisch manager Heracles

Mark-Jan Fledderus is vanaf 1 maart technisch manager van Heracles Almelo. De oud-speler van FC Groningen was al werkzaam als directieassistent, maar wordt vanwege het vertrek van directeur Nico-Jan Hoogma naar de KNVB doorgeschoven.

Hoogma en Ronald Koeman zijn dinsdag door de KNVB gepresenteerd als respectievelijk directeur topvoetbal en bondscoach.

Twaalf goals

Fledderus stopte afgelopen zomer als profvoetballer. Hij speelde tussen 2004 en 2008 105 wedstrijden voor FC Groningen en kwam tot 12 doelpunten. Daarnaast speelde hij voor sc Heerenveen, Telstar, Roda JC en Heracles Almelo.

'Het kan snel gaan'

Hij is blij met zijn nieuwe funtie: 'Het is snel gegaan. Na mijn voetbalcarrière kreeg ik van de club de kans om me als directieassistent verder te ontwikkelen. Nu is er het vertrouwen in mijn nieuwe rol als technisch manager. Daar ben ik de club dankbaar voor.'

'Per 1 maart zal ik invulling geven aan de technische zaken, ook met het oog op komend seizoen. Voor dit moment focussen we ons echter op het programma van deze week. Woensdagavond tegen NAC en zaterdagavond tegen Willem II spelen we belangrijke wedstrijden', aldus de voormalig middenvelder op de website van Heracles.

Lees ook:

- Koeman tot en met 2022 bondscoach van Oranje