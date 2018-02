Faber kiest voor Zeefuik, Larsen en Antuna tegen Feyenoord

Deyovaisio Zeefuik start donderdagavond in de basis bij FC Groningen op bezoek bij Feyenoord. Ook Uriel Antuna en Karsper Larsen staan aan de aftrap.

Door het basisdebuut van Zeefuik, staat Mike te Wierik centraal achterin naast Larsen.

Van Nieff op het middenveld

Yoëll van Nieff schuift door naar het middenveld, waar hij samen komt te spelen met Tom van de Looi. Voor het controlerende duo speelt Jesper Drost op 'tien'. Diepe spits Tom van Weert wordt geflankeerd door Ritsu Doan en Antuna.

Samir Memisevic heeft een lichte blessure. Uit voorzorg zit hij niet bij de selectie. Ludovit Reis is herstellende van de knieblessure die hij afgelopen vrijdag opliep tegen Vitesse. Ook hij ontbreekt. Juninho Bacuna is een twijfelgeval.

Mimoun Mahi heeft nog steeds last van zijn kuit. Michael Breij en Lars Kramer zitten bij de selectie. Zij spelen normaal gesproken bij de beloften van de FC.

Lovre en Van de Laak

De laatste zege van de FC op Feyenoord in De Kuip dateert van 8 april 2004. Goran Lovre en Koen van de Laak scoorden beiden twee keer. De eindstand: 0-4. Sindsdien pakte FC Groningen vier keer een puntje op bezoek bij de regerend kampioen.

De laatste keer was op 16 april 2016. Dankzij een goal van Michael de Leeuw werd het 1-1. Vorig seizoen won Feyenoord met 2-0. Eerder dit seizoen wonnen de Rotterdammers in het Noordlease Stadion met dezelfde cijfers.

Feyenoord verloor voor het laatst een competitiewedstrijd in eigen huis op 22 oktober. Ajax was met 4-1 te sterk. Sindsdien lukte het geen enkele ploeg om drie punten te pakken in De Kuip. Afgelopen weekend ging de equipe van trainer Giovanni van Bronckhorst in de slotfase op bezoek bij VVV onderuit: 1-0. De FC verloor op bezoek bij Vitesse: 2-0.

FC Groningen Live

Feyenoord - FC Groningen is donderdagavond live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Niiwino Geertsema vanaf 20.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Marnix Kolder. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. Feyenoord - FC Groningen begint donderdagavond om 20.45 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Larsen, Warmerdam; Van de Looi, Van Nieff; Antuna, Drost, Doan; Van Weert.

