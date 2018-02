Fulltime jongerenwerker Westerwolde: 'Voor niemand goed als ze thuis zitten'

De gemeente Westerwolde stelt dit jaar een speciale jongerenwerker aan die zich volledig focust op vroegtijdige schoolverlaters en bijstandsgerechtigden tot 27 jaar.

Hiermee hoopt de gemeente de jongeren goed in beeld te krijgen, en wil Westerwolde hen ondersteunen en ze een goede plek geven. Dat zegt wethouder Giny Luth (Gemeentebelangen).

Voor het eerst fulltime

Het project is volgens Luth in feite al in 2016 begonnen, maar toen nog niet als fulltime functie. 'Omdat we het belangrijk vinden om onze jongeren goed te begeleiden, hebben we er nu iemand voor 36 uur per week opgezet.'

'Voor niemand goed als jongeren thuis zitten'

'Je kan je voorstellen dat het voor niemand goed is als jongeren thuis blijven zitten', zegt Luth. 'De jongerenwerker die we hebben aangesteld heeft iedere jongere in beeld. Als daar bijvoorbeeld jongeren met een beperking tussen zitten filteren we die eruit, en maken we daar en passend traject voor.'

Dagbesteding

De jongeren die wel terugkunnen naar school, stuurt de gemeente terug. 'Maar er is een groep die niet terug naar school wil of kan. Daar zoeken we met de jongerenwerker dan een passende plek voor, bijvoorbeeld in de dagbesteding. Op die manier houden we de jongeren, zo'n tachtig in totaal, in beeld.'