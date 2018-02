Knoalster wethouders keren terug na ziekte

Het gemeentehuis in Stadskanaal (Foto: RTV Noord)

De wethouders Goziena Brongers (CDA) en Peter Gelling (GemeenteBelangen) keren volgende week terug in de gemeente Stadskanaal.

Beide bestuurders waren de afgelopen periode afwezig door ziekte. Brongers was geveld door een ernstige ziekte, Gelling was langere tijd afwezig door een burn-out.

Volgende week dinsdag gaan ze weer aan het werk. Gelling begint met drie dagen in de week, Brongers werkt vanaf 21 februari weer volledig. Op die dag loopt de termijn van Jan Bessembinders (CDA) af, die voor een periode van 16 weken was benoemd als vervanger van Brongers.

Burgemeester ook ziek

De terugkeer van beide bestuurders komt voor Stadskanaal op een belangrijk moment. Burgemeester Baukje Galama heeft namelijk op medisch advies rust genomen. Ze was vorige week ziek, na een conflict met de gemeenteraad. Hoe lang ze uit de roulatie is, is niet bekend.

Ruimer in de bestuurders

Daardoor heeft Stadskanaal nu drie bestuurders: Johan Hamster (ChristenUnie), Francis Boen (PvdA) en Bessembinders. Laatstgenoemde werkt drie dagen in de week.

Met de terugkeer van Brongers en Gelling zit Stadskanaal weer wat ruimer in haar bestuurders.

