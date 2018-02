Nespresso moet reclameborden op Grote Markt afplakken

Gemeente Groningen heeft verschillende grote borden op de Grote Markt laten afplakken. De borden met foto's gemaakt door oud-journaallezeres Sacha de Boer zouden kunst met educatie moeten combineren.

Onder die noemer werd een vergunning aangevraagd bij de gemeente, ontdekte stadsblog Sikkom. Maar de borden bleken 'gewoon' reclame-uitingen voor Nespresso te zijn. De borden bevatten teksten als 'Fotograaf Sacha de Boer reisde voor Nespresso naar West-Java om uit te zoeken hoe boeren de hoogste kwaliteit koffie kunnen realiseren en tegelijkertijd de natuur kunnen beschermen.'

Merknamen afgeplakt

Op de borden stonden grote logo´s van Nespresso. Wie meer informatie wilde over de koffieboeren, wordt bovendien op de website van Nespresso gewezen.

Omdat de reclame-uitingen van het koffiemerk niet in lijn waren met de evementsvergunning die ervoor was aangevraagd, moesten alle merknamen worden afgeplakt. Dat is inmiddels gedaan. Wel mogen de borden voorlopig blijven staan.

Fietsparkeervakken komen terug

De reclameborden hebben de Grote Markt de komende periode niet voor zich alleen. De gemeente voert haar plan om elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond fietsparkeervakken aan te leggen voor fietsers, verder door.