Steun uit onverwachte hoek voor Groninger Bodem Beweging

De strijd van de Groninger Bodem Beweging maakt niet alleen in onze provincie indruk. Ook elders in het land komt er actie op gang. Zo doneert een kookwinkel met vestigingen in Hilversum, Amersfoort en Zwolle sinds kort één euro per verkochte pan aan de actiegroep.

De link tussen de verkoop van kookgerei en de problemen in Groningen was snel gelegd, vertelt Lisette Drent namens de winkel. 'Pannen worden veelal nog op gasfornuizen gebruikt en gezien de recente gebeurtenissen in Groningen vonden we dat een goed doel om te steunen.'

Druppel op gloeiende plaat

Drent beseft dat de actie 'een druppel 'op een gloeiende plaat is'. 'Want eerlijk is eerlijk, veel verschil zullen we niet maken. Maar alle beetjes helpen.' Naast de actie krijgen klanten het advies mee over te stappen op inductie koken. 'Zo maken we aardgaswinning overbodig en helpt ook u om Nederland leefbaar te houden voor iedereen', klinkt het in een persbericht.

'Dit leeft in heel Nederland'

Klanten van de winkelketen reageren volgens Drent sympathiek op de actie, die zo'n 1500 euro moet opleveren. 'Ze vinden het fijn dat we ons hiervoor inzetten, want dit onderwerp leeft niet alleen in Groningen maar in heel Nederland.'



'Veel goodwill gekweekt'

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Bodembeweging is blij verrast door de extra financiële steun. Volgens hem toont het aan dat het werk van zijn stichting veel goodwill heeft gekweekt. 'Alle moeite die we doen, wordt blijkbaar ook elders in het land gewaardeerd.'

Het geld van de actie komt terecht in een potje waarmee onder meer rechtszaken tegen de NAM worden betaald.

