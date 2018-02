Rondje Groningen: Hebben wij 's werelds beste dj?

Blij zijn ze: de bewoners van de Fraamborg in Middelstum. Vorige week trokken ze in hun aardbevingsbestendige zorgwoning. Dat - en meer - in Rondje Groningen vandaag:

1) Rap richting de randstad

Rapper Nasi-M is klaar met de gaswinning en de Randstad. Hij maakte een muzikaal protest:

2) 'Wiebes maakt veelbelovende start'

Voorafgaand aan het gasdebat deze woensdag, analyseert journalist Bart Zuidervaart in Trouw: 'Vooralsnog maakt Wiebes indruk als de man die de aardbevingsproblematiek moet oplossen.' Hij roemt Wiebes om een veelbelovende start.

3) Blij met aardbevingsbestendige zorgwoning

Vrijdagmiddag 2 februari opende De Zijlen haar eerste aardbevingsbestendige zorgwoning, de verbouwde locatie Fraamborg in Middelstum. Een eigen douche? Die was er in het vorige huis nog niet. 'Altijd wachten, wachten, wachten.'

4) De Groene: 'Het broeit op het Groningse platteland

Fabian de Bont schrijft in De Groene Amsterdammer met afstand en stereotypen over onze provincie: 'Inmiddels is het avond geworden. Buiten, in het donker, brommen tractoren over akkers. Bouwlampen verlichten de kleigrond die de boeren nog tot diep in de nacht omploegen – de avond geurt naar aarde.' Toch leverde het een fraai artikel op: De Groningse burger neemt het heft in handen.

5) Grönnens Laid uit vele kelen

Bij de opening van de Winter Olympiade Hoogezand en Sappemeer wordt het Grönnens Laid uit volle borst meegezongen. Niet alleen door de zanger.

[Facebookvideo:https://www.facebook.com/HSkrant/videos/vb.245107558855175/1811532418879340/?type=2&theater]

6) Heeft Groningen 's werelds beste dj?

We hebben een Groninger op het dj-wereldkampioenschap! Bij de Red Bull 3Style Word Finals in Krakau 7 tot en met 11 februari gaat het niet om de hits en het commerciële succes, maar om technieken zoals scratchen, spinnen en mixen. DJ Irie, geboren in het Braziliaanse Sao Paulo en woonachtig in Groningen, doet een gooi naar het kampioenschap. Dit was zijn set in de voorronde:

7) Reusachtig vermogensverschil Groningen en Haren

Het zijn geen verrassende cijfers ten opzichte van afgelopen jaren, maar CBS wijst er weer eens op: het enorme verschil van vermogen in studentenstad Groningen tegenover Haren, die binnenkort met elkaar door een deur moeten kunnen. Het gemiddelde vermogen in Groningen is 2600 euro. In Haren is dat... 113.200 euro.

8) Klein beetje verkeerslawaai in Stad

Interessant feitje: volgens gemeente Groningen heeft 1,8 procent van de inwoners in stad last van te veel verkeersherrie.

9) Eerste kilometers op de fietssnelweg

Je leest de trots van baggerwerkbedrijf Heuvelman Ibis er doorheen: vandaag werden de eerste officiële meters op de fietssnelweg tussen Groningen en Haren afgelegd.

