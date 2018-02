LIVE gasdebat: Wiebes: 'Stikstoffabriek is een serieuze optie'

De Tweede Kamer houdt woensdagmiddag een groot debat over alles wat met de gaswinning in Groningen te maken heeft. Volg het debat hier live.

Bij het debat moet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat tekst en uitleg geven.

Agenda

Op de agenda staat onder andere de betaalcapaciteit van de NAM, het nieuwe schadeprotocol en het niveau van de gaswinning. Ook wordt de geheime overeenkomst tussen de Staat, Shell en Exxon uit 1963 besproken.

De Kamer buigt zich tijdens het debat ook over de gevolgen die de aardbevingen hebben op de gezondheid van de inwoners, bijvoorbeeld door stress. De Partij voor de Dieren had hierover een apart debat aangevraagd. Geestelijke schade is net zo ernstig en vaak veel moeilijker te herstellen, aldus de partij. Zo'n 10.000 inwoners hebben gezondheidsklachten.

Het debat is te volgen via onderstaande stream en liveblog.

