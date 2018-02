Pistool mee naar kroeg levert taakstraf op: 'Ik weet dat ik fout ben geweest'

Een 40-jarige Stadjer krijgt 180 uur taakstraf voor het meenemen van een pistool naar de kroeg. Ook krijgt hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Voor de rechter en de officier van justitie was het lastig om te achterhalen wat er precies gebeurde bij het café in Stad tijdens een nacht in oktober vorig jaar. Er zijn geruchten dat de man zou hebben geschoten, maar dat kan niet bewezen worden.

Vechtpartij

Wel is duidelijk dat hij het wapen liet zien aan een andere cafébezoeker, en dat dat uitmondde in een vechtpartij buiten de kroeg. De Stadjer zelf ontkent te hebben geschoten. Volgens hem nam hij het wapen mee naar de kroeg om zichzelf te beschermen, niet om er iemand mee te bedreigen of neer te schieten.

Spijt

Hij had spijt van zijn actie: 'Ik weet dat ik fout ben geweest. Ik kan het niet goed praten', klonk het geëmotioneerd. 'Ik heb tot mijn dertigste geleefd van de criminaliteit, maar ik doe echt mijn best niet met jullie in aanraking te komen', vertelde hij in de rechtbank.