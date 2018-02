Drie concurrenten voor Noordlaren, mocht het blijven vriezen

IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren zegt niet meer te geloven in een marathon op natuurijs, maar mocht het er tóch van komen dan heeft Noordlaren drie concurrenten.

Het zijn drie banen die altijd met Noordlaren om de primeur strijden: Veenoord (Drenthe), Haaksbergen (Overijssel) en Arnhem (Gelderland).

'Alle vier de banen zijn aardig op weg', zegt competitieleider marathon Willem Hut van schaatsbond KNSB. 'Maar ik had gehoopt deze woensdagochtend al ergens ijs te kunnen meten en zover is het helaas nog niet.'

'Lastig voorspellen'

Hut bekijkt de situatie van uur tot uur, want de grote vraag is hoe de ijsbanen het houden onder de stijgende temperatuur en de zonkracht. Vervolgens is het dan afwachten hoe hard het komende avond en nacht gaat vriezen 'De weersverwachting is gunstig, maar het blijft heel lastig te voorspellen of en wanneer we aan de bak kunnen', aldus Hut.



Arnhem heeft de dikste ijsvloer

De ijsvloer moet drie centimeter dik zijn; pas dan mag het schaatspeloton los. De ijsbaan van vereniging STG Rijn-IJssel/AIJC Thialf in Arnhem zit er het dichtst bij, met ongeveer twee en een halve centimeter ijs. Onbekenden hebben daar echter afgelopen nacht schade aan de ijsvloer aangericht.

Veenoord en Haaksbergen zitten op ruim twintig millimeter. In Noordlaren werd dinsdagmorgen geschaatst door dorpsbewoners. Ook daar lag rond de twee centimeter ijs.

Noordlaren had vorige winter de primeur op 18 januari.

