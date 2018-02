Waar mag je nog vuurwerk afsteken tijdens jaarwisseling in Stad?

De gemeente Groningen wil met Stadjers in gesprek over vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

Na die 'stadsbrede discussie' bepaalt de gemeente waar in de stad vuurwerk mag worden afgestoken.

De gemeenteraad van de stad besprak woensdag de afgelopen jaarwisseling. Voor het eerst was een deel van het uitgaansgebied tot vuurwerkvrije zone uitgeroepen. Dit werd niet hard gehandhaafd en dat was ook merkbaar. Op en rond de Vismarkt en Grote Markt werd gewoon vuurwerk afgestoken. Wel was het volgens de gemeente minder dan het jaar daarvoor.

Rustig verlopen

In de overige vuurwerkvrije zones - bijvoorbeeld rondom ziekenhuizen- was de situatie beter; daar werd nauwelijks iets afgestoken. Al met al concluderen burgemeester en wethouders dat de jaarwisseling rustig is verlopen. De schade lag dit jaar op 16.000 euro; iets minder dan een jaar eerder.

Veel raadsfracties zijn tevreden met de relatief rustige oud en nieuw, maar hebben nog genoeg te wensen over. Ze wijzen bijvoorbeeld op de overlast die met name illegaal vuurwerk in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling geeft. Ook willen ze nadenken over maatregelen om de jaarwisseling zelf nog beter te laten verlopen.

Ideeën

GroenLinks pleit voor een centrale vuurwerkshow, maar dat krijgt weinig bijval. De SP vindt dat bijvoorbeeld geen kerntaak van de gemeente. De vuurwerkvrije zone in het centrum lijkt een vervolg te krijgen, maar dan moet de handhaving volgend jaar wel strenger, oppert ChristenUnie. De raad lijkt verder wel wat te zien in een kleine uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones, het liefst op aangeven van buurten zelf.

Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt heeft dat afgelopen jaar al geprobeerd door centraal in de wijk een samenkomen met hapjes en drankjes te organiseren. Het was de bedoeling dat alleen op die plek vuurwerk zou zijn, maar dat is niet gelukt. Diederik van der Meide van de PvdA: 'De rest van de wijk was niet vuurwervrij helaas.' Toch ligt wat hem betreft de sleutel tot succes wel in samenwerking met buurtverenigingen.

Stadjers praten mee

Hij krijgt de handen op elkaar voor een stadsbrede discussie over de toekomst van vuurwerk in de stad. Dat moet nog voor de zomer gebeuren. Burgemeester Peter den Oudsten staat daar ook achter. Hij proeft dat de raad hoe dan ook minder overlast van vuurwerk wil, maar het blijft volgens hem een lastig onderwerp. 'Een verbod inrichten als de maatschappij nog niet zo ver is, is ongelooflijk moeilijk.'

