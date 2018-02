'Staatssecretaris kan niet om Groningen heen bij bed-bad-broodopvang'

Staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid kan niet om Groningen heen als één van de acht bed-brad-broodlocaties in het land.

Dat stelt wethouder Ton Schroor vast na het bezoek van Harbers aan de huidige opvang aan de Helsinkilaan.

Voorbereiden op terugkeer

De bed-bad-broodregeling is bedoeld voor asielzoekers van wie de aanvraag is afgewezen, maar die moeilijk zijn uit te zetten. Om te voorkomen dat ze op straat slapen vangt de gemeente hen op.

Ze worden voorbereid op een terugkeer naar eigen land of op toch nog een asielprocedure. Eind 2016 stopte het Rijk de financiering voor de opvang nadat een akkoord met gemeenten over een nieuwe vorm van opvang was mislukt.

Nog geen keuze

Het huidige kabinet wil acht locaties openen voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Harbers bezoekt de huidige centra om een keuze te kunnen maken voor de soort opvang en de plekken.

Eerder keek hij al in Utrecht en Rotterdam. Harbers: 'We hebben nog geen keuze gemaakt voor welke acht plaatsen dat zijn. Tegelijkertijd ga je natuurlijk wel kijken naar de plaatsen waar nu al initiatieven zijn.'



'Sobere locatie'

Mogelijk komt er een soort proefsituatie, waarbij verschillende locaties op hun eigen manier mogen proberen de asielzoekers bij te staan. Harbers wil in elk geval dat asielzoekers door hebben dat de opvang niet blijvend is en dat is in Groningen zo, constateert hij.

'Het is een sobere locatie waar ook met betrokkenen wordt gewerkt aan gesprekken waarbij wordt ingezet op terugkeer naar het land van herkomst.'

Enige in het Noorden

Wethouder Schroor durft na het bezoek wel te stellen dat Harbers voor Groningen kiest. 'Wij zijn de enige voorziening voor deze doelgroep in het hele Noorden. Ik ga er zelf vanuit dat Groningen echt wel de meest logische plek is.'

Dat betekent volgens de wethouder niet dat op korte termijn de afgeblazen nieuwbouwplannen alsnog doorgaan. De gemeente trok de bouwvergunning van Ecovario onlangs in na twijfels over de integriteit van het bouwbedrijf. Dat zou één grote centrale locatie bouwen ter vervanging van de huidige kleinere locaties in de stad.

Schroor: 'Nieuwbouw is even niet aan de orde. De mensen zitten onderdak en we hebben geen ruimtegebrek. We moeten nu eerst afwachten.'

Negen ton

Duidelijk is al wel dat de gemeenteraad binnenkort weer een verzoek krijgt zo'n negen ton uit te trekken om de bed-bad-broodlocatie ook in het tweede kwartaal open te kunnen houden. Groningen betaalt nu meer dan een jaar zelf voor de opvang.

Schroor verwacht dat het rijk weer betaalt zodra de staatssecretaris de nieuwe opvangvorm-en locaties gekozen heeft. Of dit ook betekent dat de stad de miljoenen terugkrijgt die de opvang haar het afgelopen jaar heeft gekost is nog afwachten. Schroor: 'Ik heb dat tijdens het bezoek wel aangekaart.'

In maart wil staatssecretaris Harbers duidelijkheid geven over welke steden bed-bad-broodvoorzieningen mogen aanbieden en in welke vorm.

