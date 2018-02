Sloop woning 't Zandt gaat door, organisatie actie wel tevreden

De sloop van de woning aan de Hoofdstraat in 't Zandt gaat door. De wethouder laat weten dat het dorp eerst opnieuw geïnformeerd wordt over de plannen, voordat er gestart wordt met de sloop.

'We hebben begrepen dat er beter gecommuniceerd moet worden. Dat onderdeel pakken we op', vertelt wethouder Pier Prins. Er staan appartementen gepland op de plek.

Commotie

Een aantal inwoners van 't Zandt heeft samen met dorpsbelangen een 'goed' gesprek daarover gehad met de gemeente Loppersum over de sloop van de woning. De aangekondigde sloop leidde tot commotie.

Enkele dorpsbewoners en actiegroep Groenfront hielden maandag een protestactie bij de woning. De NAM besloot daarop de sloopwerkzaamheden uit te stellen. De actievoerders wilden beter overleg over beeldbepalende panden in het dorp.

Bewustwording

De actie begon met een tweet van dorpsbewoner Jolanda Jager en kreeg veel bijval. 'Mijn actie was er niet zozeer op gericht om de sloop tegen te houden maar om aandacht te vragen voor de verdwijning van beeldbepalende panden', vertelt Jager.

'Ik wilde mensen bewust maken van wat er gebeurt. Dat door de aardbevingen veel karakteristieke panden verdwijnen. Ik denk dat het wel in elk dorp speelt hier in het gebied', vertelt Jager. Ze vindt dat er niet goed met de dorpen gecommuniceerd wordt als het gaat om het bepalen van welke karakteristieke panden behouden moeten blijven.

Klankbordgroep

'De gemeenschappelijk deler van het gesprek met de gemeente was dat de communicatie voor verbetering vatbaar is. Er wordt een soort klankbordgroep opgezet zodat plannen voor het dorp nog breder gedragen worden', vertelt Jager.

Ze is blij dat er nu aandacht voor is. 'Ik denk dat het heel veel mensen aan het denken heeft gezet. Ook ben ik blij dat er vanuit de provincie het signaal is afgegeven dat er goed over de toekomst van dorpen nagedacht moet worden', vertelt Jager.

