Dorpsvereniging hoopt op Onstwedders voor toekomst zwembad

De zwembadendiscussie in de gemeente Stadskanaal zet het bestuur van dorpsvereniging OCREA in Onstwedde aan het denken. Zij buigen zich woensdagavond over de vraag hoe de Onstwedders te motiveren zijn om zwembad 't Vlasmeer in de benen te houden.

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft het besluit over de toekomst van de buitenbaden De Horsten in Musselkanaal, Bad Noord in Stadskanaal en 't Vlasmeer in Onstwedde uitgesteld. Dit jaar verwacht dorpsvereniging OCREA in Onstwedde de beslissende keuze: welke baden blijven open, en welk bad mogelijk niet?

Te klein

Zover is het nog niet, maar voorzitter Jan Hidde Wilzing van OCREA ziet wel dat de Onstwedders achter hun zwembad moeten gaan staan. 'In Musselkanaal willen ze als dorp het bad zélf in handen nemen. Dat lukt daar misschien, maar Onstwedde is daar denk ik te klein voor', legt hij uit.

'Wel willen we ons zwembad het liefst openhouden. Maar wat willen we als dorp? Willen we ons er wel voor inzetten?'

Jonge gezinnen en ouderen

Die vraag moet woensdagavond beantwoord worden, wanneer de Onstwedders kunnen meedenken over de toekomst van zwembad 't Vlasmeer. 'De gemeente stuurt erop aan dat we als dorp zelf de handen uit de mouwen steken om het zwembad in de benen te houden. Maar we hebben de input van de bevolking wel nodig. De jonge gezinnen en de ouderen maken er gebruik van. We kunnen niet compleet op vrijwilligers draaien, maar we willen wel weten wie eventueel wil meehelpen voor de toekomst van 't Vlasmeer.'

Die Onstwedders kunnen vanaf 20.00 uur meepraten in De Boerderij in Onstwedde.