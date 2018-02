Botteghin: 'Afsluiten bij FC Groningen? Je weet het maar nooit!'

Eric Botteghin is weer terug aan het front. Donderdagavond kan de Feyenoorder tegen FC Groningen na een lange blessure weer in de basis beginnen. 'Ik ben weer honderd procent fit', zegt hij opgewekt.

'Ik weet alleen niet wat de trainer beslist', vervolgt hij. De verdediger, die tussen 2013 en 2015 bij FC Groningen speelde en daar de beker won, hoopt op een mooie wedstrijd.

'Niks te verliezen'

'In thuiswedstrijden zijn wij altijd sterk en we willen ons revancheren voor het 1-0 verlies in Venlo afgelopen zondag. Maar FC Groningen heeft niks te verliezen in De Kuip en zij gaan vrijuit spelen. Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt.'

'Niet stabiel'

'Ik volg FC Groningen nog altijd. Het gaat er niet zo goed, ik heb de laatste wedstrijden ook gezien. Maar het is helaas dit jaar niet stabiel, net als bij ons eigenlijk', lacht de Braziliaan. FC Groningen staat dertiende, regerend landskampioen Feyenoord staat vijfde.

Drie prijzen

Afgezien van de stand in de eredvisie bevalt het Botteghin goed in Rotterdam: 'Vooral de eerste twee jaar waren geweldig, met drie prijzen (beker, landskampioensschap en Johan Cruijff schaal, red.). Dit seizoen is het minder, door mijn knieblessure in september. Dat heeft lang geduurd.'

Geen Champions League

Dat hij daardoor bijna alle wedstrijden in de Champions League moest missen is een grote teleurstelling: 'Dat was balen voor mij, ik heb alleen tegen Manchester City gespeeld. Het was pijnlijk om aan de kant te staan. Maar dat is het verleden, ik moet nu vooruitkijken.'

Afsluiten bij FC Groningen?

De ambities van de 30-jarige verdediger zijn nog onduidelijk: 'Ik heb net mijn contract verlengd bij Feyenoord (tot 2020, red.), dus ik kan niet teveel vooruit kijken. Maar als ik op een dag in mijn thuisland Brazilië kan spelen, zou dat mooi zijn. De komende jaren focus ik mij echter op Feyenoord.'

Of afsluiten bij FC Groningen? 'Dat kan natuurlijk ook, je weet het maar nooit', lacht Botteghin.

FC Groningen Live

Feyenoord - FC Groningen begint donderdag om 20.45 uur en is live te volgen via RTV Noord. Vanaf 20.00 uur begint FC Groningen Live op Radio Noord. Niiwino Geertsema presenteert, Marnix Kolder is analist en Elwin Baas is commentator vanuit het stadion. Ook is er een liveblog op de website te volgen.

