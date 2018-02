Opnieuw tiener vast in omstreden stationslift Winsum

De lift op het treinstation in Winsum had woensdagmiddag opnieuw last van een storing. Een tiener kwam vast te zitten in de lift.

De brandweer heeft de jongen eruit gehaald.

Onder vuur

De lift ligt al langere tijd onder vuur. De lift is namelijk erg gevoelig voor storingen en voor vandalisme. Voor ProRail was dat in juli 2016 reden om de gemeente te laten weten de lift te laten vervangen voor een hellingbaan.

Het bedrijf kwam hier later toch op terug. Een hellingbaan zou te duur zijn. Er wordt een nieuwe lift geplaatst, die minder gevoelig is voor vandalisme waardoor er minder storingen zouden moeten zijn. De keuze leverde in november afgelopen jaar boze reacties op in de lokale politiek.

Aangifte

Waardoor de lift vandaag vast kwam te zitten, zal worden onderzocht. Begin dit jaar zaten ook twee tieners vast in de lift, maar later bleek dat zij dit zelf hadden veroorzaakt.

Of er nu, net als toen, sprake is van baldadigheid, wordt onderzocht. Destijds is er door ProRail aangifte gedaan van vernieling van de lift.

Handtekeningen

De Stichting 'Platform Gehandicaptenbeleid Winsum' is onlangs een online petitie gestart om alsnog een hellingbaan aan te laten leggen.

De stichting heeft in totaal 355 handtekeningen overhandigd in Den Haag, aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer.

